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Журналистка Элисо Киладзе заявила о «предупредительном выстреле» в ее сторону


06.03.2024   19:34


Журналистка Элисо Киладзе утверждает, что в нее «выстрелили в качестве предупреждения».

«Я нахожусь в салоне красоты на проспекте Казбеги. Стреляли из охотничьего ружья! Пуля упала возле ноги моего друга!», — написал Киладзе в Facebook.

Журналистка связывает произошедшее с разоблачением распространителей наркотиков и отмечает, что ее смогут запугать угрозами.

Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии по данному инциденту начато расследования по статье 236 УК (незаконное приобретение, хранение и ношения огнестрельного оружия).


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