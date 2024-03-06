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Журналистка Элисо Киладзе заявила о «предупредительном выстреле» в ее сторону
06.03.2024 19:34
Журналистка Элисо Киладзе утверждает, что в нее «выстрелили в качестве предупреждения».
«Я нахожусь в салоне красоты на проспекте Казбеги. Стреляли из охотничьего ружья! Пуля упала возле ноги моего друга!», — написал Киладзе в Facebook.
Журналистка связывает произошедшее с разоблачением распространителей наркотиков и отмечает, что ее смогут запугать угрозами.
Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии по данному инциденту начато расследования по статье 236 УК (незаконное приобретение, хранение и ношения огнестрельного оружия).
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