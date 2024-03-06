

Журналистка Элисо Киладзе заявила о «предупредительном выстреле» в ее сторону

06.03.2024 19:34





Журналистка Элисо Киладзе утверждает, что в нее «выстрелили в качестве предупреждения».



«Я нахожусь в салоне красоты на проспекте Казбеги. Стреляли из охотничьего ружья! Пуля упала возле ноги моего друга!», — написал Киладзе в Facebook.



Журналистка связывает произошедшее с разоблачением распространителей наркотиков и отмечает, что ее смогут запугать угрозами.



Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии по данному инциденту начато расследования по статье 236 УК (незаконное приобретение, хранение и ношения огнестрельного оружия).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





