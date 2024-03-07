

Матч легенд - «Интер» приехал в Грузию с сильнейшим составом

07.03.2024 10:28





7 марта в первом матче игр «серии легенд» встретятся команды ветеранов сборной Грузии и миланского «Интера».



За сборную Грузии выступят:



Шота и Ачи Арвеладзе, Темур Кецбая, Георгий Кинкладзе, Леван Кобиашвили, Каха Каладзе, Каха Цхададзе, Александре Иашвили, Георгий Деметрадзе, Леван Мчедлидзе, Зураб Хизанишвили, Малхаз Асатиани, Джано Ананидзе, Георгий Немсадзе, Гоча Джамараули, Леван Кения, Нукри Ревишвили, Георгий Ломая, Александре Амисулашвили, Георгий Наваловский, Лаша Салуквадзе, Александре Кобахидзе, Гога Гахокидзе, Леван Цкитишвили, Давид Сирадзе.



«Интер» выставит против «Крестоносцев» легенд мирового футбола:



Луиш Фигу, Себастьян Фрей, Эстебан Камбьяссо, Хавьер Дзанетти, Марко Матерацци, Лусио, Франческо Колонезе, Фабио Галанте, Диего Милито, Борха Валеро, Хуссин Харджа, Хуан Себастьян Верон, Уэсли Снейдер, Хулио Сезар, Горан Пандев, Иван Кордоба, Георгиос Карагунис, Родриго Паласио, Дэвид Суасо и Майкон.



Перед матчем на «Батуми Арене» представители легенд сборной Грузии и миланского «Интера» проведут пресс-конференцию. Перед началом игры команды на поле поприветствуют воспитанники «Грузинской академии Интера».





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