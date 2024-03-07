|
|
|
Каладзе: Матч против "Интера" будет зрелищно интересным
07.03.2024 10:57
Каха Каладзе ответил на вопросы спортивных СМИ на пресс-конференции, состоявшейся перед первой игрой Legend Series.
Каладзе выразил надежду, что появление звезд мирового уровня на «Ачарабет-Арена» в Батуми сделает игру зрелищной и, в то же время, будет способствовать популяризации грузинского футбола.
«Я рад возможности провести еще одну встречу с «Интером». Многие годы мы были противниками. Я очень рад, что Бог дал мне возможность играть в «Милане». Как игрок, я выиграл все возможное на клубном уровне. Благодарю организаторов этой встречи за проект. Подобные игры очень важны для популяризации грузинского футбола. Я уверен, что наша встреча будет зрелищно интересной. Грузинские болельщики вновь получат возможность увидеть звезд мирового уровня», — заявил Каха Каладзе.
Первая игра нового проекта Legend Series пройдет 7 марта в Батуми, на «Ачарабет-Арена», в которой встретятся легендарные игроки сборной Грузии и миланского «Интера». В этом матче также примет участие мэр столицы, футболист-ветеран Каха Каладзе.
Матч между легендами Грузии и миланским «Интером» начнется на «Батуми-Арена» в 19:00. Трансляцию встречи обеспечит Первый канал Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна