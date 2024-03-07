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Каладзе: Матч против "Интера" будет зрелищно интересным


07.03.2024   10:57


Каха Каладзе ответил на вопросы спортивных СМИ на пресс-конференции, состоявшейся перед первой игрой Legend Series.

Каладзе выразил надежду, что появление звезд мирового уровня на «Ачарабет-Арена» в Батуми сделает игру зрелищной и, в то же время, будет способствовать популяризации грузинского футбола.

«Я рад возможности провести еще одну встречу с «Интером». Многие годы мы были противниками. Я очень рад, что Бог дал мне возможность играть в «Милане». Как игрок, я выиграл все возможное на клубном уровне. Благодарю организаторов этой встречи за проект. Подобные игры очень важны для популяризации грузинского футбола. Я уверен, что наша встреча будет зрелищно интересной. Грузинские болельщики вновь получат возможность увидеть звезд мирового уровня», — заявил Каха Каладзе.

Первая игра нового проекта Legend Series пройдет 7 марта в Батуми, на «Ачарабет-Арена», в которой встретятся легендарные игроки сборной Грузии и миланского «Интера». В этом матче также примет участие мэр столицы, футболист-ветеран Каха Каладзе.

Матч между легендами Грузии и миланским «Интером» начнется на «Батуми-Арена» в 19:00. Трансляцию встречи обеспечит Первый канал Грузии.


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