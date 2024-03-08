

TI: В 2023 году в Грузии было зафиксировано 45 случаев насилия в отношении журналистов

08.03.2024 00:11





Transparency International публикует информацию о насильственных действиях, осуществленных против представителей грузинских СМИ в 2023 году.



Из 45 случаев насилия в отношении журналистов организация выделила три основные категории. Это —открытые нападения; угрозы и предполагаемые попытки запугивания; насилие над журналистами во время протестов, аресты и штрафы.



«Особо следует отметить практику насилия в отношении журналистов во время акций протеста, их арестов и штрафов, что подтверждает применение Кодекса о правонарушениях в отношении журналистов. Выделим три эпизода, связанных с задержанием журналистов на акциях протеста при исполнении ими своего профессионального долга:



Задержание директора интернет-издания «Публика» Зуры Вардиашвили на митинге против «российского закона» (2 марта 2023 г.);



Задержание Беки Джикурашвили – журналиста интернет-издания «Табула» на митинге против «российского закона» (2 марта 2023 г.);



Задержание редактора интернет-издания «Мтис Амбеби» Гелы Мтивлишвили во время акции протеста по выселению на улице Кекелидзе (23 января 2024 г.)», — говорится в документе.



Эти эпизоды объединяет три фактора, утверждают в организации, один из них сумма штрафа, а также статья (все трое журналистов арестованы по обвинению в нарушении двух статей Кодекса об административных правонарушениях «мелкое хулиганство (ст. 166) и «неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов» (ст. 173).



Кроме того, все три дела в Тбилисском городском суде рассматривала одна судья - Нино Щербакова, что порождает сомнения в независимости и беспристрастности суда, говорят в организации.



В Transparency International отмечают, что действующее законодательство об административных правонарушениях «является репрессивным инструментом в руках полиции, который используется для необоснованного ограничения прав». Эти статьи создают барьеры в процессе освещения событий, получения и передачи информации.



В «Хартии журналисткой этики» же заявляют, что сложившаяся практика задержания журналистов является нарушением Уголовного кодекса Грузии (статья 154 «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности») и преступлением.



Между тем, в неправительственном секторе отмечают, что в год выборов гражданам «особенно важно иметь доступ к информации, и в этом плане роль СМИ незаменима».





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