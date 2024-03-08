

«Почему парламент не желает защитить от изнасилований?» — Женское движение требует изменения закона

08.03.2024 15:28





«Женское движение Грузии» («Georgian Women’s Movement») требует внесения изменений в закон об изнасилованиях. В частности, правозащитники утверждают, что определение изнасилования, прописанное в законе, неверно – оно не включает в себя все случаи, которые на самом деле являются изнасилованием. Следовательно, в ряде случаев преступник остается безнаказанным.



«До сегодняшнего дня согласно законодательству Грузии изнасилованием считается такой насильственный акт, который совершается с применением силы, принуждения или угроз. Практика показывает, что действующее определение оставляет безнаказанными многие случаи сексуального насилия […]



Изменить определение изнасилования (ст. 137 УК) и в соответствии со Стамбульской конвенцией определить изнасилованием сексуальное проникновение в тело жертвы без ее согласия. Согласие должно быть свободным, добровольным и действительным, а его (согласия) отсутствие должно быть доказано путем расследования обстоятельств и контекста», — говорится в заявлении движения.



Члены движения заявляют, что совершенствование законодательства об изнасиловании и его соответствие международным стандартам является юридическим вопросом и этой темой нельзя манипулировать политически.



«Поправка к статье об изнасиловании является юридическим вопросом, и (эта тема) не должна использоваться для политических спекуляций. Нам непонятно, почему Парламент Грузии не желает законом защитить людей от изнасилований.



Несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов прошли ряд тренингов и специализаций, парламент тормозит реализацию реформы по борьбе с сексуальными преступлениями и тем самым препятствует свершению правосудия. До сих пор мы не услышали ни одного аргумента от правящей партии о том, почему она не защищает собственных граждан от этого тяжкого преступления», — заявили члены движения.



«Женское движение Грузии» и организации, занимающиеся правами женщин, уже много лет требуют изменить в законодательстве определение изнасилования. Усилиями международных и местных организаций было проведено обучение сотрудников правоохранительных органов, созданы методические пособия, соответствующий законопроект уже разработан.





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