

Тиктокер, врач-сексолог, обратилась в полицию из-за интернет-травли

08.03.2024 15:41





Эка Квирквелия, врач-резидент, репродуктолог и сексолог, уже больше года публикующая образовательные видеоролики в социальной сети «ТикТок» , обратилась в полицию из-за интернет-травли. Ее права защищает неправительственная организация PHR («Партнерство за права человека»).



Как утверждает Квирквелия, она подала жалобу на конкретного мужчину, потому что он долгое время приставал к ней, присылал ей против ее воли фотографии в голом виде, в том числе гениталий, звонил ей и т. д. Как говорит врач, объектом травли она стала именно из-за своей профессиональной деятельности.



Как врач-сексолог и репродуктолог, Квирвелия в своих видеороликах рассказывает о ряде важных вопросов, касающихся мужского и женского сексуального здоровья, безопасности и т.д.



«Образовательный контент, связанный с репродуктивными и сексуальными правами женщин, был под табу до прошлого года. Эка, затронувшая эту тему с ярко выраженным профессионализмом, является сторонницей многих женщин, которые не смогли защитить свои репродуктивные и сексуальные права из-за распространенных стереотипов. Однако сама Эка, как женщина, из-за этого подверглась нападкам на почве гендерного насилия, а также были зафиксированы факты систематического сексуального насилия в Интернете в отношении нее, в виде оскорбительных и унизительных комментариев и переписки», — заявили в PHR.



По их данным, 5 марта 2024 года глава PHR и одновременно исполняющая обязанности адвоката Тамар Габодзе вместе с Экой отправилась в отделение полиции и начала судебные процедуры. По инициативе Эка и его адвоката к делу подключился Департамент по правам человека МВД Грузии. На данный момент по делу ведется административное производство. PHR ожидает, что государство примет строгие, немедленные и адекватные меры в случае сексуальных домогательств в отношении Эки Квирквелии.



«Мы помогаем Эке и другим женщинам расширить возможности, чтобы они ни на мгновение не чувствовали себя уязвимыми перед гендерным насилием в Интернете», — заявляет PHR.





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