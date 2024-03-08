

GYLA о вызовах в сфере защиты прав женщин в Грузии

08.03.2024 20:27





8 марта, в Международный день защиты прав женщин и солидарности, Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) заявила о вызовах, с которыми сегодня сталкиваются женщины в Грузии.



Домашнее насилие, сексуальное насилие, социально-экономические проблемы, доступ к правосудию – (GYLA) подробно описывает системные проблемы в этих и других сферах.



Насилие в отношении женщин и домашнее насилие

По данным GYLA, 50,1% женщин в возрасте 15–69 лет в течение своей жизни подвергались хотя бы одной форме насилия. 22,9% женщин подверглись насилию со стороны своего партнера.



«По состоянию на 2023 год согласно статистике преступлений, зарегистрированных в Грузии, домашнее насилие является одним из самых распространенных преступлений. Отчет GYLA о мониторинге процессов уголовного правосудия за 2022-2023 годы показал, что подход суда к делам о семейных преступлениях в отчетный период был более лояльным.



Некоторые судьи не в полной мере оценивают опасности, исходящие от лиц, обвиняемых в домашнем насилии, на стадиях следствия и суда. По этому виду преступлений по сравнению с предыдущим отчетным периодом применение меры пресечения — лишения свободы сократилось на 9%, а случаи освобождения под залог увеличились на 10%», — отмечают в организации.



GYLA фокусируется на предрассудках, стереотипах и стигме, которые удерживают женщин, подвергшихся насилию, от обращения в правоохранительные органы. Причиной такой практики является недоверие к полиции и страх мести со стороны преступника.



Сексуальное насилие – одна из самых серьезных, скрытых и безнаказанных форм гендерного насилия.

Основная проблема заключается в том, что национальное законодательство, касающееся сексуального насилия, не соответствует международным стандартам.



«Определения изнасилования и иных действий сексуального характера в Уголовном кодексе основаны не на согласии потерпевшего, данном в результате свободного волеизъявления лица, а на применении силы, угрозе насилия или беспомощности наличие жертвы по-прежнему является необходимым требованием, что противоречит Стамбульской конвенции», — объясняет GYLA.



В организации говорят об отсутствии кризисных и справочных центров для жертв изнасилования. Также отмечена необходимость оказания им психологической или иной неотложной медицинской помощи.



Сексуальные домогательства в отношении женщин являются важной проблемой. По данным организации, 24,5% женщин в возрасте от 15 до 69 лет хотя бы раз в жизни подвергались сексуальным домогательствам.



«Сексуальные домогательства к женщинам на рабочем месте могут оказать непоправимое воздействие на физическое, психическое здоровье и благополучие пострадавших женщин и в конечном итоге исключить их с рынка труда», — указали в GYLA.



Доступ к правосудию

Как указывают в GYLA, система правосудия не ориентирована на женщину-жертву и ее нужды. Примером этого может служить то, что полиция игнорирует контекстуальные доказательства и ждет прямых доказательств. Тогда как во многих случаях, особенно сексуальных преступлениях, такие прямые доказательства получить практически невозможно.



GYLA обращает внимание на недостаточную квалификацию сотрудников Экспертного Бюро им. Самхараули и их нечуткое отношение к пострадавшим женщинам.



Невыполнение рекомендаций Европейского суда по правам человека и Комитета ООН-Женщины

По данным GYLA, госструктуры стараются не следовать рекомендациям международных судов и не наказывать тех людей, которые совершили конкретное преступление против женщины из-за неправильных действий или бездействия.



Сексуальное и репродуктивное здоровье и права

В этом направлении GYLA обращает внимание на решение бывшего министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, неожиданно внесшего изменения в Закон об абортах.



Социально-экономическое измерение гендерного равенства

«Женщины, особенно в сельской местности, более уязвимы к бедности и сталкиваются с большими препятствиями в доступе к ресурсам. Уровень занятости и экономической активности среди женщин ниже, чем среди мужчин. Кроме того, бремя неоплачиваемой домашней работы непропорционально распределено между женщинами и мужчинами, что вместе с проблемой доступа к услугам по уходу и устоявшимися социальными нормами еще больше усложняет расширение экономических прав и возможностей женщин», — заявили в организации.





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