|
|
|
В Зугдиди проходит акция против банковской системы
09.03.2024 14:56
«Остановите выселение» - с таким лозунгом в Зугдиди, возле Центра развития искусства и культуры, где председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили проводит встречу с активистом партии Самегрело-Земо Сванети, члены организации «Голос народа, путь спасения» проводят акцию против банковской системы.
По их заявлению, следует прекратить выселения и пересмотреть процентные ставки банков.
Участники митинга требуют встречи с Ираклием Гарибашвили.
К собравшимся подошел Мамука Мдинарадзе и пообещал прояснить этот вопрос.
На месте мобилизованы правоохранители, а участников акции не пускают в здание.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна