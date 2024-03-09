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В Зугдиди проходит акция против банковской системы


09.03.2024   14:56


«Остановите выселение» - с таким лозунгом в Зугдиди, возле Центра развития искусства и культуры, где председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили проводит встречу с активистом партии Самегрело-Земо Сванети, члены организации «Голос народа, путь спасения» проводят акцию против банковской системы.

По их заявлению, следует прекратить выселения и пересмотреть процентные ставки банков.

Участники митинга требуют встречи с Ираклием Гарибашвили.

К собравшимся подошел Мамука Мдинарадзе и пообещал прояснить этот вопрос.

На месте мобилизованы правоохранители, а участников акции не пускают в здание.


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