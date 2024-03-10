

Владыка Якоб: Бог создал человека мужчиной и женщиной

10.03.2024 16:29





В других странах пусть сами отвечают перед Богом, мы издревле знаем, что Бог создал человека мужчиной и женщиной, - об этом во время проповеди сказал митрополит Бодбийский, владыка Якоб.



По словам владыки Якоба, политики в Грузии должны зафиксировать свою точку зрения на этот вопрос.



«Мы не должны говорить на темы, которые загрязняют разум. Когда у тебя есть сын и дочь, ты счастлив, а потом, оказывается, сами выбирают, кто они – мальчик или девочка. Об этом сегодня же должен состояться разговор в грузинском обществе, эта тема должна закрыться для грузин, потому что это большая глупость. В других странах, если хотят, пусть так и будут, сами отвечают перед Богом, мы издревле знаем, что Бог создал человека мужчиной и женщиной. Все красивы, и Адам, и Ева, соответственно, и их поколение, поскольку мир в беспорядке, рано или поздно они и к нам придут и скажут нам так сделать. Мы должны решить, чего мы хотим и как хотим. Вы родители и хотите такой свободы?



Нормален ли человек, когда мужчина говорит, что он не мужчина, а женщина говорит, что не женщина? В других местах есть такое: мужской, женский и средний пол, и мы видим, до чего дошли, что уже не могут разобраться в полах и гендерах.



Наши политики, будет это нынешняя власть, или Миша захочет прийти в будущем, они должны зафиксировать, как на это смотрят. Я скажу прямо: тот, кто сегодня избегает разговора на эту тему, тот обычный продавец», - отметил владыка Якоб.



Говоря об этом, владыка Якоб отметил, что политики должны выступить, вступить в полемику и показать, чего они хотят, а чего нет.



«Грузинская церковь всегда будет стоять там, где нужно людям. Этим политикам также лучше разобраться, чего они хотят, а чего не хотят. Пусть выступят, вступят в полемику и покажут нам, чего они хотят, а чего нет», - заявил он.





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