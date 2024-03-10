

Агентство по религии призывает мусульманских и христианских религиозных лидеров не поддаваться на провокацию

10.03.2024 16:35





Государственное агентство по вопросам религии распространяет заявление по поводу событий в Адигени.



В заявлении агентство осуждает использование религии и убеждений в узких интересах.



Агентство также призывает мусульманских и христианских религиозных лидеров не поддаваться на провокации и работать в своих приходах, чтобы напряжение вокруг произошедшего факта не перешло на паству.



«Для Агентства неприемлема любая целенаправленная деструкция и оно осуждает использование религии и веры в узких интересах. Агентство не приветствует насилие и надеется, что вопрос будет скорейше урегулирован. В Грузии защищена свобода религии и веры, и это неоднократно признавалось высокопоставленными лицами стран-партнеров Грузии, занимающимися вопросами религии.



Агентство призывает стороны проявить благоразумие и действовать в соответствии с интересами и законодательством Грузии. В то же время призывает мусульманских и христианских религиозных лидеров не поддаваться на провокации и работать в своих приходах, чтобы напряжение вокруг произошедшего факта не перешло на паству. Государственное агентство по делам религии поддерживает систематическую коммуникацию с местными властями, а его региональный координатор активно включен в данный вопрос. Агентство призывает политических субъектов воздерживаться от провокационных заявлений, проявлять высокую гражданскую ответственность и действовать в соответствии с принципами секуляризма.



Государственное агентство по вопросам религии с начального же этапа активно было включено в урегулирование вышеуказанного вопроса и в будущем также готово действовать в рамках своей компетенции для защиты интересов всех религиозных конфессий», - говорится в сообщении.



Напомним, 8 марта в поселке Адигени, у жилого дома, расположенного по адресу Церетели N18 , где функционирует религиозная школа и по пятницам молится местное мусульманское население, произошло противостояние.



Настоятель Зарзмского монастыря Николоз Гецадзе вместе с православными духовными лицами и местными жителями пришел во двор здания и потребовал от мусульман покинуть здание. На месте были мобилизованы большие силы полиции.





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