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Грузинские фехтовальщицы-колясочники завоевали бронзовые медали в командном зачете чемпионата Европы


10.03.2024   20:15


Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках – бронзовый призер чемпионата Европы в командном зачете (соревнования на рапирах).

На турнире, прошедшем в Париже, наша женская сборная в составе Ирмы Хецуриани, Нины Тибилашвили и Гванцы Задишвили одолела сильнейшую команду Италии со счетом 45:32 и завоевала бронзовую медаль в борьбе за третье место в рапире.

Напоминаем, что на соревнованиях континентального первенства в Париже сборная Грузии завоевала пять медалей (две серебра и три бронзы).


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