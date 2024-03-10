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Грузинские фехтовальщицы-колясочники завоевали бронзовые медали в командном зачете чемпионата Европы
10.03.2024 20:15
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках – бронзовый призер чемпионата Европы в командном зачете (соревнования на рапирах).
На турнире, прошедшем в Париже, наша женская сборная в составе Ирмы Хецуриани, Нины Тибилашвили и Гванцы Задишвили одолела сильнейшую команду Италии со счетом 45:32 и завоевала бронзовую медаль в борьбе за третье место в рапире.
Напоминаем, что на соревнованиях континентального первенства в Париже сборная Грузии завоевала пять медалей (две серебра и три бронзы).
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