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Ученики негрузиноязычных школ не прошли минимального порога навыков грузинского письма – аудит
11.03.2024 22:38
Подавляющему большинству учащихся негрузиноязычных школ Грузии не удалось преодолеть даже минимальный порог знаний владения грузинским языком – речь идет о 78% школьников, которые не обладают навыками письма на минимальном уровне, сообщает медиаплатформа BM.ge.
Данные результаты следуют из отчета Службы государственного аудита, которая проверила систему управления общим образованием в Грузии. Исследование охватывает период 2019-2021 годов.
В частности, минимальный уровень компетентности в навыках письма не смогли доказать 78% учащихся, 64% учащихся не сдали экзамен по грузинскому как второму языку, 57% и 59,6% – не сдали экзамен по чтению и устной речи соответственно, а 47,9% "срезались" по компоненту аудирования (экзамен был сдан учениками в 2018 году).
Это исследование было проведено в качестве примера неэффективного расходования государственных средств. В Госаудите утверждают, что текущая модель финансирования не опирается на механизмы по оценке достигнутых результатов среди школьников.
Наряду с этим государственные организации не осуществляют никаких исследований для определения потребностей негрузиноязычных секторов страны, отмечают в ведомстве.
Негрузиноязычное население Грузии, согласно данным аудита, обслуживает порядка 300 государственных школ и секторов (14% от общего числа школ). Это примерно 52 тысячи или 10% от всего числа учащихся в Грузии.
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