Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ученики негрузиноязычных школ не прошли минимального порога навыков грузинского письма – аудит


11.03.2024   22:38


Подавляющему большинству учащихся негрузиноязычных школ Грузии не удалось преодолеть даже минимальный порог знаний владения грузинским языком – речь идет о 78% школьников, которые не обладают навыками письма на минимальном уровне, сообщает медиаплатформа BM.ge.

Данные результаты следуют из отчета Службы государственного аудита, которая проверила систему управления общим образованием в Грузии. Исследование охватывает период 2019-2021 годов.

В частности, минимальный уровень компетентности в навыках письма не смогли доказать 78% учащихся, 64% учащихся не сдали экзамен по грузинскому как второму языку, 57% и 59,6% – не сдали экзамен по чтению и устной речи соответственно, а 47,9% "срезались" по компоненту аудирования (экзамен был сдан учениками в 2018 году).

Это исследование было проведено в качестве примера неэффективного расходования государственных средств. В Госаудите утверждают, что текущая модель финансирования не опирается на механизмы по оценке достигнутых результатов среди школьников.

Наряду с этим государственные организации не осуществляют никаких исследований для определения потребностей негрузиноязычных секторов страны, отмечают в ведомстве.

Негрузиноязычное население Грузии, согласно данным аудита, обслуживает порядка 300 государственных школ и секторов (14% от общего числа школ). Это примерно 52 тысячи или 10% от всего числа учащихся в Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна