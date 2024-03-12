

Начинаются работы по консервации настенной росписи Гелатского монастыря

12.03.2024 14:05





Начинаются работы по консервации настенных росписей Гелатского монастыря Богородицы. Работы выполнят итальянские и английские специалисты. Сегодня специалисты представили журналистам первичные результаты исследований. По их словам, выявлен 21 критический очаг, будет осуществлена их консервация. Параллельно, итальянский специалист Роберто Нарди изучит мозаику. После диагностики начнется консервация мозаики.



По словам членов временной реабилитационной комиссии Гелати, пока невозможно сказать, какую часть поврежденных росписей и мозаик удастся спасти. По их информации, работы по перекрытию крыши будут продолжены, будет поставлено еще одно временное перекрытие.



Секретарь Национального научного совета Временного комитета по реабилитации Гелати Давид Лорткипанидзе заявляет, что все работы, которые будут проводиться в Гелати, планируются в результате детальных научных исследований.



«Нас беспокоит состояние Гелати и мы все знаем, что монастырь не только будет спасен, но здесь произойдет очень важное развитие. Специалисты выявили все проблемные точки и по возможности ведутся восстановительные работы. Все восстановить невозможно, эти проблемы начались не неделю и не год назад, они существуют уже довольно давно, но самое главное, что есть единство, научное видение, которое проходит через большой международный фильтр», — сказал Лорткипанидзе.







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