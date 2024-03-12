

Центр социальной справедливости просит расследовать преследование мусульман в Адигени

12.03.2024 22:33





Центр социальной справедливости с просьбой расследовать преследования грузинских мусульман в поселке Адигени обратился в Специальную следственную службу с просьбой дать правовую оценку событиям, произошедшим 8 марта, и начать расследование на основании статьи 156 УК Грузии.



Центр социальной справедливости представляет интересы имама Мераба (Юсуфа) Микеладзе.



«Общественности хорошо известны информация и видеоматериалы, распространенные 8 марта 2024 года, в которых показаны факты насильственных угроз и использования языка вражды в отношении имама Мераба (Юсуфа) Микеладзе, владельца здания в Адигене, которое используется в религиозных целях, а также вмешательство в религиозную деятельность.



В распространенном видеоматериале видно, как священник Николоз Гецадзе, несмотря на полицейский кордон, пытался ворваться в дом имама Мераба (Юсуфа) Микеладзе и угрожал ему расправой.



На видео слышен голос Николоза Гецадзе, который обращается к Мерабу Микеладзе со следующими словами: «Я порву тебе лицо», «Клянусь матерью, если не сделаю тебя хромым навсегда».



Священник также заявил: «Этот дом никогда не будет вашим», а затем его соратники добавили: «Он будет наш, грузинского народа», «он будет христианский».



Похожий эпизод преследования мусульманской общины произошел в июле 2023 года.



Уже тогда местные православные священнослужители пришли к зданию Мераба (Юсуфа) Микеладзе и угрожали мусульманским лидерам прекратить их религиозную деятельность. На месте произошла словесная перепалка, которую разрешила полиция.



После инцидента при участии местных и центральных властей были проведены переговоры между православными и мусульманскими священнослужителями, после которых им пришлось пойти на уступки во избежание конфликта и конфронтации. В частности, они договорились, что временно продолжат молиться в здании, принадлежащем имаму Мерабу (Юсуфу) Микеладзе в поселке Адигени, до тех пор, пока местное самоуправление в далеком селе Иджарети не приобретет новую площадь для религиозной деятельности.



Однако до сих пор самоуправление не предоставило альтернативное здание для мусульман.



Следует отметить, что до сих пор ни один эпизод угроз, преследований и вмешательства в религиозную деятельность не привел к должной реакции правоохранительных органов», — указано в заявлении.



В организации также отметили, что в предыдущие годы нарушение прав грузинской мусульманской общины не приводило к соответствующей правовой реакции со стороны государства, что создает атмосферу безнаказанности и создает реальные предпосылки для возобновления насилия.



«Важно, чтобы на инцидент последовала своевременная и адекватная реакция и чтобы государство создало реальные правовые гарантии защиты прав грузинской мусульманской общины», — констатируют в Центре социальной справедливости.



Упомянутая организация призывает Специальную следственную службу своевременно начать расследование и «провести все необходимые следственные действия для эффективного реагирования на дело, включая своевременный допрос священнослужителей, причастных к преследованию».







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