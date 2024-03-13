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Саньол назвал состав сборной Грузии на матч плей-офф Лиги наций
13.03.2024 12:32
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вили Саньол назвал заявку команды на плей-офф Лиги наций. 21 марта Грузия на «Динамо Арене» встретится с Люксембургом, и в случае победы, в финальном матче встретится с победителем чемпионата Европы между Грецией и Казахстаном.
Вратари:
Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили
Защитники:
Саба Кверквелия, Саба Сазонов, Гурам Кашия, Георгий Гвелесиани, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Георгий Какабадзе, Георгий Гочолеишвили
Полузащитники:
Владимир Мамучашвили, Леван Шенгелия, Георгий Цитаишвили, Отар Китеишвили, Ника Квеквескири, Георгий Чакветадзе, Сандро Алтунашвили, Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили, Джаба Канкава
Нападающие:
Хвича Кварацхелия, Георгий Микаутадзе, Буду Зивзивадзе, Георгий Квилитая, Зурико Давиташвили
В команду вернулся бывший капитан, 37-летний полузащитник братиславского «Слована» Джаба Канкава, который завершил карьеру в сборной в 2022 году.
Из-за дисквалификации Хвича Кварацхелия пропустит матч с Люксембургом.
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