

Саньол назвал состав сборной Грузии на матч плей-офф Лиги наций

13.03.2024 12:32





Главный тренер сборной Грузии по футболу Вили Саньол назвал заявку команды на плей-офф Лиги наций. 21 марта Грузия на «Динамо Арене» встретится с Люксембургом, и в случае победы, в финальном матче встретится с победителем чемпионата Европы между Грецией и Казахстаном.



Вратари:

Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили



Защитники:

Саба Кверквелия, Саба Сазонов, Гурам Кашия, Георгий Гвелесиани, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Георгий Какабадзе, Георгий Гочолеишвили



Полузащитники:

Владимир Мамучашвили, Леван Шенгелия, Георгий Цитаишвили, Отар Китеишвили, Ника Квеквескири, Георгий Чакветадзе, Сандро Алтунашвили, Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили, Джаба Канкава



Нападающие:

Хвича Кварацхелия, Георгий Микаутадзе, Буду Зивзивадзе, Георгий Квилитая, Зурико Давиташвили



В команду вернулся бывший капитан, 37-летний полузащитник братиславского «Слована» Джаба Канкава, который завершил карьеру в сборной в 2022 году.



Из-за дисквалификации Хвича Кварацхелия пропустит матч с Люксембургом.





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