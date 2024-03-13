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Начинается второй этап реабилитационных работ крепости Нарикала
13.03.2024 14:22
«Начинаются реабилитационные работы, предусмотренные вторым этапом крепости Нарикала», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании муниципального правительства.
По его словам, уже выбрана компания-контрактор, которая выполнит указанные работы.
«Контрактная стоимость проекта составляет 13 миллионов лари. Завершение реабилитационных работ запланировано на осень 2025 года. В рамках реабилитации будет обновлен двор и внешний периметр, установлено художественно-декоративное освещение. Работы начнутся со следующей недели», — сказал Каха Каладзе.
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