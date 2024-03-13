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Как живут пожилые люди в домах для престарелых – доклад Омбудсмена Грузии
13.03.2024 15:04
Независимо от того, каким было материальное состояние человека в молодости, в пожилом возрасте его социально-экономический статус существенно снижается. Зачастую это сопровождается пренебрежением со стороны членов семьи, одиночеством, потерей жилья и даже домашним насилием.
Об этом говорится в заключении Народного защитника Грузии, которое основано на результатах мониторинга, проведенного в 2023 году в учреждениях длительного ухода за пожилыми людьми, расположенных в Болниси, Карели, Гори и Тбилиси. На момент мониторинга в общей сложности в указанных учреждениях проживали 56 пожилых людей.
Согласно отчету в специальных учреждениях (домах для престарелых) некоторое пожилые люди могут находиться против своей воли.
Кроме того:
Народный защитник зафиксировал случаи, когда бланк о приеме в учреждение подписывает не пожилой человек, а член его семьи;
Некоторые из таких институтов не благоустроены и не адаптированы. Бенефициары находятся в тяжелых антисанитарных и унижающих их достоинство условиях.
Уход за ними в основном ограничивается удовлетворением гигиенических и физиологических потребностей, при этом качество ухода не соответствует минимальным требованиям;
В учреждении пренебрегают заботой о пожилых людях;
В заведениях нарушены стандарты питания. Состав меню скудный и некачественный, пища однообразна, баланс энергетической ценности питания не соблюдается;
Основная часть бенефициаров не информирована о своих правах;
В услугах не учитывается эмоциональная уязвимость пожилых людей, а психическому здоровью не уделяется должного внимания. Кроме того, высока частота бенефициаров с психиатрическими проблемами.
Народный защитник также обозначил проблемы, связанные с персоналом, работающим в таких учреждениях.
Установлено, что, с одной стороны, нарушаются их трудовые права, а с другой стороны, они не обладают специальными знаниями об уходе за пожилыми. Кроме того, у них нет возможности профессионального развития.
Грузия входит в список стран, где старение населения происходит значительно быстрее. По информации Народного защитника, население в возрасте 65 лет и старше является единственной возрастной группой в стране, численность которой увеличивается.
В Грузии пожилые люди являются особенно уязвимой группой населения – среди пожилых людей высока частота социально уязвимых и находящихся за чертой бедности.
84% населения в возрасте 65 лет и старше имеют пенсию в качестве основного источника дохода, а каждый пятый человек имеет инвалидность.
По данным Фонда народонаселения ООН, 52% пожилого населения Грузии считают себя более или менее эмоционально одинокими. По данным исследования, пожилые люди испытывают эмоциональное одиночество чаще (28%), чем социальное одиночество (16%). Этому способствует отсутствие в Грузии домов для престарелых, клубов и социальных пространств для пожилых людей, где пожилые люди имели бы возможность интересно проводить свое время.
В Офисе Народного защитника отмечают, что одной из причин такой ситуации является отсутствие последовательной и активной государственной политики по вопросам пожилых людей – внимание к пожилым людям в основном ограничивается вопросом пенсии по старости.
В рамках мониторинга Народный защитник изучил 4 учреждения круглосуточного ухода за пожилыми людьми: Болнисский Дом добродетели, общественную организацию «Салбуни», расположенную в Карели, частное учреждение «Шени Тбили Кера», расположенное в Гори и частное учреждение «Тбилис Кера», расположенное в Тбилиси.
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