

MDF опубликовал доклад об антизападной пропаганде 2022 года в Грузии

13.03.2024 20:30





Опубликован новый доклад об антизападной пропаганде 2022 года в Грузии организации «Фонд развития медиа» (MDF), где говорится, что предметом массовых манипуляций были пять основных угроз:



• «открытие второго фронта»,

• «второй Майдан»,

• опасения посягательства на «суверенную демократию»,

• демократические институты,

• западное финансирование.



Отмечается, что наибольшая доля антизападных посланий была направлена против "коллективного Запада" и США, за которыми следуют ЕС и НАТО.



Среди других целей также были Украина, демократические институты, такие как НПО, омбудсмен и СМИ, а также либеральные идеи в целом.



«Россия была единственным субъектом, которая была представлена положительно в этом дискурсе», — говорится в докладе.



Антизападные послания тематически разделены на пять основных категорий:

• Внешняя политика и безопасность (42,2%);

• Демократия, суверенитет и демократические институты (21,7%);

• Российская интервенция в Украину (20,5%);

• Идентичность и либерализм (11,9%);

• Иностранная помощь и экономика (3,6%).



Согласно документу, основным источником антизападных посланий были политики (45,5%), за ними следуют СМИ (30,1%), общество (16,1%) и неправительственные организации (7,7%), и меньше всего – духовенство (0,6%).



Согласно докладу, среди политических партий больше всего антизападных посланий озвучили прокремлевские партии «Alt-Info» (2 302) и «Альянс патриотов» (1 117); «Сила народа» и «Грузинская мечта».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





