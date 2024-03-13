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MDF опубликовал доклад об антизападной пропаганде 2022 года в Грузии
13.03.2024 20:30
Опубликован новый доклад об антизападной пропаганде 2022 года в Грузии организации «Фонд развития медиа» (MDF), где говорится, что предметом массовых манипуляций были пять основных угроз:
• «открытие второго фронта»,
• «второй Майдан»,
• опасения посягательства на «суверенную демократию»,
• демократические институты,
• западное финансирование.
Отмечается, что наибольшая доля антизападных посланий была направлена против "коллективного Запада" и США, за которыми следуют ЕС и НАТО.
Среди других целей также были Украина, демократические институты, такие как НПО, омбудсмен и СМИ, а также либеральные идеи в целом.
«Россия была единственным субъектом, которая была представлена положительно в этом дискурсе», — говорится в докладе.
Антизападные послания тематически разделены на пять основных категорий:
• Внешняя политика и безопасность (42,2%);
• Демократия, суверенитет и демократические институты (21,7%);
• Российская интервенция в Украину (20,5%);
• Идентичность и либерализм (11,9%);
• Иностранная помощь и экономика (3,6%).
Согласно документу, основным источником антизападных посланий были политики (45,5%), за ними следуют СМИ (30,1%), общество (16,1%) и неправительственные организации (7,7%), и меньше всего – духовенство (0,6%).
Согласно докладу, среди политических партий больше всего антизападных посланий озвучили прокремлевские партии «Alt-Info» (2 302) и «Альянс патриотов» (1 117); «Сила народа» и «Грузинская мечта».
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