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Студенты госуниверситетов пройдут оплачиваемую стажировку в госэнергетических компаниях
15.03.2024 12:54
На основании меморандума, подписанного с Министерством экономики и устойчивого развития, студенты с высокими академическими показателями государственных университетов Грузии пройдут стажировку в государственных энергетических компаниях.
Технический университет Грузии стал первым среди пяти высших учебных заведений, где представители министерства провели презентацию программы. Особенно важным для студентов было то, что, помимо непосредственных энергетических направлений, в программу стажировок включены и стажировки для студентов других профилей.
На презентации было отмечено, что в рамках программы студенты 3 и 4 курсов бакалавриата с высокой академической успеваемостью смогут пройти годичную оплачиваемую стажировку. После прохождения стажировки возможно продление трудового договора между работодателем и стажером.
В дальнейшем аналогичные информационные встречи пройдут и в других государственных ВУЗах, подписавших меморандум с министерством.
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