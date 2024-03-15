

Студенты госуниверситетов пройдут оплачиваемую стажировку в госэнергетических компаниях

15.03.2024 12:54





На основании меморандума, подписанного с Министерством экономики и устойчивого развития, студенты с высокими академическими показателями государственных университетов Грузии пройдут стажировку в государственных энергетических компаниях.



Технический университет Грузии стал первым среди пяти высших учебных заведений, где представители министерства провели презентацию программы. Особенно важным для студентов было то, что, помимо непосредственных энергетических направлений, в программу стажировок включены и стажировки для студентов других профилей.



На презентации было отмечено, что в рамках программы студенты 3 и 4 курсов бакалавриата с высокой академической успеваемостью смогут пройти годичную оплачиваемую стажировку. После прохождения стажировки возможно продление трудового договора между работодателем и стажером.



В дальнейшем аналогичные информационные встречи пройдут и в других государственных ВУЗах, подписавших меморандум с министерством.







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