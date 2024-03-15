

Управление мусульман комментирует произошедший в Адигени конфликт на религиозной почве

15.03.2024 13:48





Управление мусульман Грузии призывает верующих воздержаться от многолюдных собраний на пятничную молитву в поселке Адигени, где неделю назад произошел конфликт на религиозной почве.



«Драматические события развернувшиеся в Адыгени в последний период вызвали волнение у нас и в регионе в целом. Споры на религиозной почве и нетерпимость убеждений противоречат многовековым традициям толерантности в нашей стране. Грузия всегда отличалась своим этническим и религиозным многообразием, что определялось лояльностью населения страны к этим ценностям.



Считаем недопустимым, чтобы какая-либо сторона провоцировала конфликт во имя религии и использовала его в своих целях, поскольку такие безрассудные шаги могут поставить под угрозу мирное сосуществование нашего народа.



Мы обращаемся к нашим духовным братьям и призываем вас воздержаться от массового сбора на джум-намаз в поселке Адигени в пятницу. Как было публично объявлено, стороны, участвующие в переговорах, стремятся достичь соглашения в ближайшие дни. Мы молимся и будем молиться вместе в будущем за мир и процветание нашей страны и народа».



Авторы сообщения так же напоминают, что при участии правительства Грузии началась активная работа по разрешению конфликта: «надеемся, что стороны проявят здравый смысл, возьмут на себя ответственность за будущее страны и смогут преодолеть проблему в формате диалога», — говорится в публикации.







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