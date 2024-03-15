

Двенадцать НПО призывают власти «прекратить кампанию по дискредитации судей с иным мнением»

15.03.2024 17:26





Двенадцать неправительственных организаций призывают власти «прекратить кампанию по дискредитации судей с иным мнением».



Как отмечается в совместном заявлении третьего сектора, власти должны полностью выполнить условия Евросоюза, что является не только обязательной предпосылкой не только вступления в ЕС, но и создания независимого и беспристрастного суда и развития страны.



«После предоставления Грузии статуса кандидата Еврокомиссия определила реформу судебной системы как одно из обязательных условий, в том числе указала, что должна быть создана чрезвычайная система для проверки добросовестности кандидатов и лиц, назначенных на руководящие должности в судебной системе, например, члены Высшего совета юстиции, судьи Верховного суда и председатели судов.



Представители правительства Грузии заняли резко негативную позицию по отношению к этому условию и неоднократно заявляли, что не видят необходимости проверять добросовестность судей. Против упомянутой инициативы выступил и Верховный суд, однако, как выяснилось позже, однозначного отношения в судебной системе к этому вопросу нет.



Особенно проблематичными являются нападки главы исполнительной власти на судей с иным мнением под предлогом затягивания ими дел. В частности, широко известно, что чрезмерное количество дел и задержки являются проблемой всей судебной системы.



Урегулировать этого, прежде всего, это обязанность судебной власти, однако вместо решения проблемы чрезмерный поток дел и возникающие из-за этого задержки в рассмотрении используются как рычаг давления на судей. Мы призываем власти прекратить кампанию по дискредитации судей с иным мнением, полностью соблюдать условия Евросоюза, что является обязательной предпосылкой не только для вступления в ЕС, но и для создания независимого и беспристрастного суда и развития страны», - говорится в совместном заявлении НПО.



Заявление подписали следующие организации: Страж суда Грузии, Группа независимых юристов, Международная прозрачность – Грузия, Защитники демократии; Демократическая инициатива Грузии, Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр социальной справедливости, Международное общество справедливых выборов и демократии; Права – Грузия; Фонд гражданского общества; Институт развития свободы информации (IDFI); Институт исследования демократии (DRI).





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