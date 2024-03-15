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Большой благотворительный концерт в поддержку людей с аутизмом пройдет в Тбилиси
15.03.2024 21:00
Большой благотворительный концерт проведут в тбилисском Театре Руставели 1 апреля по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.
На вечере выступит грузино-швейцарский музыкант Kordz (Александр Кордзая) – пианист, известный своими экспериментами по сочетанию классики с электронной музыкой. К нему присоединятся Камерный женский хор из Гори во главе с Теоной Цирамуа, скрипачки Елене Гогодзе, Сесилия Санеблидзе и Милена Джалалбекова, виолончелистка Яко Квалиашвили, а также специальные гости.
Концерт организован благотворительным фондом родителей детей с аутизмом. Все вырученные средства пойдут на строительство реабилитационного центра для людей с расстройством аутистического спектра – «красочного городка», где детям и взрослым будут помогать самореализоваться и интегрироваться в общество.
Часть инфраструктуры уже построена на средства, полученные от других благотворительных акций.
«Давайте вместе построим красочный город и дадим шанс на будущее людям с аутизмом в Грузии», — говорится в сообщении организаторов.
Билеты на концерт можно приобрести онлайн, на сайте TKT.ge. Цены начинаются от 60 лари.
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