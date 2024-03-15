

В базе данных Службы доходов Грузии зарегистрировано 14 826 лудоманов

15.03.2024 21:05





По данным Службы доходов Минфина Грузии, после ужесточения регулирования онлайн-игрового бизнеса, в период с 1 марта 2022 года по 15 марта 2024 года, в списке зависимых от игр лиц зарегистрировано 14 826 физических лиц, из них 48 на основании постановлении судьи, а 14 778 на основе личного заявления.



Кроме того, согласно Закону Грузии «Об организации лотерей, азартных игр и прибыльных игр», в список запрещенных лиц в автоматическом режиме были внесены данные о 1 503 989 лицах.



С 1 марта 2022 года вступили в силу поправки в Закон Грузии «Об организации лотерей, азартных игр и прибыльных игр». Как указано в законе государственным должностным лицам, в том числе политическим деятелям, работникам Национального банка Грузии и контролирующих органов запрещается участвовать в азартных играх, в том числе электронных.







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