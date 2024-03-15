|
|
|
Чемпион UFC Илья Топурия приедет в Грузию 18 марта
15.03.2024 21:20
Илья Топурия приедет в Грузию 18 марта по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Об этом в соцсети пишет руководитель департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии Михаил Пеикришвили.
По его словам, рейс приземлится в Тбилисском международном аэропорту в 18:30.
Кроме того, Илья Топурия представит чемпионский пояс на «Динамо Арене» перед матчем Грузия-Люксембург 21 марта.
Илья Топурия стал чемпионом UFC в легком весе 18 февраля. В бою за пояс 27-летний грузинский боец победил австралийца Александра Волкановского.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна