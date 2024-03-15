

Чемпион UFC Илья Топурия приедет в Грузию 18 марта

15.03.2024 21:20





Илья Топурия приедет в Грузию 18 марта по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Об этом в соцсети пишет руководитель департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии Михаил Пеикришвили.



По его словам, рейс приземлится в Тбилисском международном аэропорту в 18:30.



Кроме того, Илья Топурия представит чемпионский пояс на «Динамо Арене» перед матчем Грузия-Люксембург 21 марта.



Илья Топурия стал чемпионом UFC в легком весе 18 февраля. В бою за пояс 27-летний грузинский боец победил австралийца Александра Волкановского.





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