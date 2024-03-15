

В Тбилиси прошла акция членов семей заключенных, требующих амнистии

15.03.2024 22:00





В Тбилиси у здания парламента прошла акция членов семей заключенных, требующих проведения всеобщей амнистии. В частности, участники митинга выступают за утверждение законодательной инициативы, подготовленной партией «Гирчи».



«Требование заключается в следующем — рассмотреть законопроект в ускоренном порядке, мы слышали, что его рассмотрение отложили на два месяца и мы хотим, чтобы он был внесен до выборов, и этой всеобщей амнистии ждем и мы, и члены семей, и заключенные. В Грузии сегодня 10 тысяч заключенных и 40 тысяч пробационеров, очень много людей, которые этого ждут», — сказал один из участников акции.



Если законопроект будет утвержден, то наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления будет сокращено на четверть, вдвое будет сокращены сроки за менее тяжкие преступления, должностные и наркопреступления, а также пожизненное заключение будет заменено на тюремный срок в 30 лет.



Источник: Новости - Грузия

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