|
|
|
В Тбилиси прошла акция членов семей заключенных, требующих амнистии
15.03.2024 22:00
В Тбилиси у здания парламента прошла акция членов семей заключенных, требующих проведения всеобщей амнистии. В частности, участники митинга выступают за утверждение законодательной инициативы, подготовленной партией «Гирчи».
«Требование заключается в следующем — рассмотреть законопроект в ускоренном порядке, мы слышали, что его рассмотрение отложили на два месяца и мы хотим, чтобы он был внесен до выборов, и этой всеобщей амнистии ждем и мы, и члены семей, и заключенные. В Грузии сегодня 10 тысяч заключенных и 40 тысяч пробационеров, очень много людей, которые этого ждут», — сказал один из участников акции.
Если законопроект будет утвержден, то наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления будет сокращено на четверть, вдвое будет сокращены сроки за менее тяжкие преступления, должностные и наркопреступления, а также пожизненное заключение будет заменено на тюремный срок в 30 лет.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна