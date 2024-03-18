Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Чемпион UFC Илья Топурия приехал в Грузию


18.03.2024   20:08


18 марта в аэропорту Тбилиси приземлился самолет с чемпионом UFC Ильей Топурия. Он прибыл в Грузию по приглашению премьер-министра Ираклия Кобахидзе. На выходе из аэропорта его встретили болельщики и представители СМИ.

Для справки в борьбе за пояс 16 февраля 27-летний грузинский боец ​​Илья победил австралийца Александра Волкановского.

Для Ильи Топурия это была 15-я подряд победа в ММА, он еще не проигрывал в карьере. Что касается Волкановского, то австралиец получал чемпионский пояс пять раз подряд.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна