

Чемпион UFC Илья Топурия приехал в Грузию

18.03.2024 20:08





18 марта в аэропорту Тбилиси приземлился самолет с чемпионом UFC Ильей Топурия. Он прибыл в Грузию по приглашению премьер-министра Ираклия Кобахидзе. На выходе из аэропорта его встретили болельщики и представители СМИ.



Для справки в борьбе за пояс 16 февраля 27-летний грузинский боец ​​Илья победил австралийца Александра Волкановского.



Для Ильи Топурия это была 15-я подряд победа в ММА, он еще не проигрывал в карьере. Что касается Волкановского, то австралиец получал чемпионский пояс пять раз подряд.





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