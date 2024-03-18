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Чемпион UFC Илья Топурия приехал в Грузию
18.03.2024 20:08
18 марта в аэропорту Тбилиси приземлился самолет с чемпионом UFC Ильей Топурия. Он прибыл в Грузию по приглашению премьер-министра Ираклия Кобахидзе. На выходе из аэропорта его встретили болельщики и представители СМИ.
Для справки в борьбе за пояс 16 февраля 27-летний грузинский боец Илья победил австралийца Александра Волкановского.
Для Ильи Топурия это была 15-я подряд победа в ММА, он еще не проигрывал в карьере. Что касается Волкановского, то австралиец получал чемпионский пояс пять раз подряд.
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