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Российский активист Максим Иванцов заявил, что его не пустили в Грузию во второй раз


18.03.2024   21:16


Российский активист Максим Иванцов сообщил о том, что его во второй раз не впустили в Грузию. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

В прошлом месяце Иванцов уже писал о том, что его не впустили в Грузию, сообщив, что попытается снова въехать в страну.

«Ну вот, сейчас меня опять не пустили в Грузию. В прошлый раз была не ошибка и не действия отдельно взятого сотрудника Службы государственной безопасности. Не пустили меня скорее всего из-за того, что мы предоставили площадку для сбора подписей за Надеждина», — написал российский активист.

Максим Иванцов многие годы работал в организации «Frame», занимающейся гражданским просвещением. В 2012 году она была объявлена «иностранным агентом«. Организацию открыли снова, но после вторжения в Украину положение стало еще тяжелее.

«Так как у нас есть иностранное финансирование, после войны было понятно, что в России невозможно будет работать со школьниками и учителями, большинство из которых бюджетники. Другая, не менее значимая причина — не хочется жить в фашистском государстве», — отметил Максим.

После переезда в Тбилиси команда, вместе с организацией «Пространство Политика», арендовала помещение на улице Бетлеми. Объект назвали «Дом на Бетлеми». Помимо места для встреч, здесь открыт и кафе-бар.


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