

Семья судьи Чинчаладзе за 5 лет получила в подарок более $120 000 — TI

19.03.2024 21:32





По данным «Транспэренси Интернэшнл-Грузия» (Transparency International — Georgia) семья председателя Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе за последние пять лет получила в подарок от других членов семьи 120 468 долларов США.



В организации отмечают, что информация об этом указана в декларациях за 2019-2023 годы, заполненных самим судьей. Согласно декларациям, за этот период жена, дочь и отец Михаила Чинчаладзе получили в подарок деньги. Дарителями в декларации указаны мать супруги и тетя судьи.



Следует отметить, что в 2023 году США ввели санкции в отношении четырех грузинских судей, среди которых значился и Михаил Чинчаладзе.



Как указано в сообщении супруга Михаил Чинчаладзе — Марика Марикашвили, дочь Русудан и отец Тамаз Чинчаладзе, согласно декларациям за 2019-2023 годы, получили в подарок от членов семьи в общей сложности 120 468 долларов США.



«Механизм проверки добропорядочности судей, который просит нас внедрить Еврокомиссия и против которого выступает правительство, направлен на проверку законности и обоснованности таких фактов», — напоминают в организации.



В докладе о расширении Еврокомиссии, в котором говорится о вопросе предоставления Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз, появилась новая рекомендация по судебной системе.



Европейская комиссия призывает правительство Грузии ввести чрезвычайный механизм проверки лиц, назначенных на ключевые должности в системе правосудия, в течение одного года, в рамках которого комиссия, состоящая из международных экспертов, будет иметь полномочия принимать решения.



Хотя Еврокомиссия не использует термин «веттинг», по мнению юристов, этот протокол фактически призывает власти делать именно то, что предполагает проверку и переоценку добропорядочности судей, в том числе путем раскрытия их финансов, проверки на предмет возможного кумовства и др.



«Грузинская мечта» отказывается внедрять механизм переоценки добропорядочности судей, занимающих важные посты в судебной системе.



В правящей партии пытаются преподнести «веттинг» как инициативу оппозиции и неправительственных организаций, однако все, что стоит за этим инструментом, на самом деле запрошено со стороны Еврокомиссии.



По имеющимся на данный момент данным, в системе общих судов Грузии есть как минимум 10 судей, которые не против внедрения механизма проверки добропорядочности судей. Более того, некоторые из них выражают готовность к тому, что, если такой механизм будет введен законом, пройти проверку.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





