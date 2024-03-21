

Премьер Грузии и чемпион UFC Топурия открыли новый спорткомплекс в Рустави

21.03.2024 12:33





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илья Топурия в среду открыли новый многофункциональный спортивный комплекс в городе Рустави.



Реализацией проекта занималось Минрегионразвития Грузии. Строительство обошлось в 24 миллиона лари. Финансирование предоставил Азиатский банк развития (АБР).



Сотни молодых спортсменов и фанатов приветствовали Топурия на церемонии открытия. Обращаясь к собравшимся, премьер указал, что, благодаря новой инфраструктуре, теперь и промышленный город сможет готовить будущих чемпионов.



В двухэтажном спорткомплексе смогут тренироваться и проводить турниры представители восьми олимпийских видов спорта. Это баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, бокс, борьба, дзюдо и фехтование. Зал оборудован по международным стандартам. Здесь установлены большие экраны, есть системы отопления и вентиляции.



Вокруг главной площадки комплекса размещены телескопические трибуны. Они рассчитаны на 1500 зрителей.



Уже оборудован фитнес-зал, а также все необходимые помещения для тренировок спортсменов и соревнований: раздевалки, душевые, комнаты отдыха и хранения инвентаря, конференц-зал, открытое кафе.



Рядом с комплексом есть ​​рекреационная зона и парковка на 85 автомобилей. Объект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





