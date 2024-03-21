

Грузинский чемпион UFC Илья Топурия будет награжден Орденом Чести

21.03.2024 13:09





«Церемония награждения Ильи Топурия Орденом Чести состоится сегодня в 19:00 во дворце Орбелиани», — сообщает администрация президента Грузии.



Президент Грузии приветствует и согласна с инициативой премьер-министра и председателя парламента, чтобы наградить Илью Топурия орденом.



«Президент приглашает на церемонию награждения премьер-министра и председателя парламента. Участие всех трех ветвей власти в этой церемонии является знаком национального согласия по таким вопросам», — говорится в заявлении администрации.



Премьер-министр Грузии и председатель парламента представили чемпиона UFC Илью Топурия к Ордену Чести.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





