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Грузинский чемпион UFC Илья Топурия будет награжден Орденом Чести


21.03.2024   13:09


«Церемония награждения Ильи Топурия Орденом Чести состоится сегодня в 19:00 во дворце Орбелиани», — сообщает администрация президента Грузии.

Президент Грузии приветствует и согласна с инициативой премьер-министра и председателя парламента, чтобы наградить Илью Топурия орденом.

«Президент приглашает на церемонию награждения премьер-министра и председателя парламента. Участие всех трех ветвей власти в этой церемонии является знаком национального согласия по таким вопросам», — говорится в заявлении администрации.

Премьер-министр Грузии и председатель парламента представили чемпиона UFC Илью Топурия к Ордену Чести.


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