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Грузинский чемпион UFC Илья Топурия будет награжден Орденом Чести
21.03.2024 13:09
«Церемония награждения Ильи Топурия Орденом Чести состоится сегодня в 19:00 во дворце Орбелиани», — сообщает администрация президента Грузии.
Президент Грузии приветствует и согласна с инициативой премьер-министра и председателя парламента, чтобы наградить Илью Топурия орденом.
«Президент приглашает на церемонию награждения премьер-министра и председателя парламента. Участие всех трех ветвей власти в этой церемонии является знаком национального согласия по таким вопросам», — говорится в заявлении администрации.
Премьер-министр Грузии и председатель парламента представили чемпиона UFC Илью Топурия к Ордену Чести.
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