

Сборная Грузии встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф чемпионата Европы

21.03.2024 15:33





Сегодня, 21 марта, сборная Грузии сыграет полуфинальный матч квалификационного этапа «Евро-2024» против сборной Люксембурга на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси.



Матч начнется в 21:00.



Предматчевая тренировка в Сагурамо



Сборная Грузии провела предматчевую подготовку на тренировочной базе Сагурамо. Национальную команду с трибуны подбадривали болельщики.



Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль собрал полный состав. Хвича Кварацхелия не сможет помочь команде в матче с Люксембургом из-за дисквалификации. Джаба Канкава вернулся в сборную после двухлетнего перерыва.



Большой экран на площади Республики



С 19:00 на площади Республики в Тбилиси будет работать фан-зона, организованная мэрией, где матч будет показан на большом экране. Партнерские организации ФФГ проведут различные развлекательные мероприятия. Будет несколько объектов общественного питания и официальный магазин сборной.



Выступление Ильи Топурия



Двери стадиона откроются в 19:00. В 20:45 первый чемпион Грузии UFC Илья Топурия представит болельщикам чемпионский пояс.



Во втором полуфинале Греция примет Казахстан. В случае успеха против Люксембурга наша сборная в Тбилиси встретится с победителем этой пары за поездку на финальный этап Евро-2024.



Выступление Нуцы Бузаладзе



В перерыве между таймами на стадионе выступит грузинская певица Нуца Бузаладзе. Она представит свою песню Firefighter, которая будет представлена на конкурсе Евроидения 2024.







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