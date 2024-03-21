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Сборная Грузии встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф чемпионата Европы


21.03.2024   15:33


Сегодня, 21 марта, сборная Грузии сыграет полуфинальный матч квалификационного этапа «Евро-2024» против сборной Люксембурга на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси.

Матч начнется в 21:00.

Предматчевая тренировка в Сагурамо

Сборная Грузии провела предматчевую подготовку на тренировочной базе Сагурамо. Национальную команду с трибуны подбадривали болельщики.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль собрал полный состав. Хвича Кварацхелия не сможет помочь команде в матче с Люксембургом из-за дисквалификации. Джаба Канкава вернулся в сборную после двухлетнего перерыва.

Большой экран на площади Республики

С 19:00 на площади Республики в Тбилиси будет работать фан-зона, организованная мэрией, где матч будет показан на большом экране. Партнерские организации ФФГ проведут различные развлекательные мероприятия. Будет несколько объектов общественного питания и официальный магазин сборной.

Выступление Ильи Топурия

Двери стадиона откроются в 19:00. В 20:45 первый чемпион Грузии UFC Илья Топурия представит болельщикам чемпионский пояс.

Во втором полуфинале Греция примет Казахстан. В случае успеха против Люксембурга наша сборная в Тбилиси встретится с победителем этой пары за поездку на финальный этап Евро-2024.

Выступление Нуцы Бузаладзе

В перерыве между таймами на стадионе выступит грузинская певица Нуца Бузаладзе. Она представит свою песню Firefighter, которая будет представлена на конкурсе Евроидения 2024.


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