

В центре Тбилиси открыли фан-зону для просмотра футбольного матча Грузия-Люксембург

21.03.2024 17:49





Грузинские болельщики смогут следить за футбольным матчем национальной сборной и команды Люксембурга из фан-зоны на площади Первой Республики в центре Тбилиси.



Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства в четверг.



«Сегодня один из самых важных и решающих дней для грузинского футбола. «Динамо Арена» примет отборочный матч против сборной Люксембурга. Я знаю, что многие разочарованы, что не смогли купить билеты на игру… Совместно с Федерацией футбола мы решили организовать на площади Первой Республики большой экран и фан-зоны», — сказал Каладзе.



По его словам, в фан-зоне также будут проводиться развлекательные мероприятия для детей, работать фуд-корт и магазины с атрибутикой болельщиков.



Сборная Грузии встречается с командой Люксембурга в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. У Грузии есть шанс впервые в истории выйти в финальную часть континентального первенства.



Матч начнется 21 марта в 21:00.



Билеты на игру были распроданы за несколько часов. До начала матча на тбилисском стадионе «Динамо-Арена» чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илья Топурия Илья Топурия представит публике свой чемпионский пояс. Также исполнительница Нуца Бузаладзе выступит на стадионе со своей песней Firefighter. С этой композицией она будет представлять Грузию на песенном конкурсе «Евровидение-2024».



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