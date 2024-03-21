

Шесть батумских кафе получили штрафы за отсутствие сервиса на грузинском языке

21.03.2024 19:47





Агентство по вопросам конкуренции оштрафовало шесть заведений общественного питания в Батуми. Несмотря на предупреждение, кафе не устранили нарушения и продолжили работу, не предоставляя услуги на грузинском языке. Сервис в основном был доступен только на русском, сообщает Агентство.



Суммы штрафов варьируются от 600 до 1789 лари.



В Грузии действует закон, согласно которому у жителей должна быть возможность получить любую услугу на государственном языке. Расследование Агентства по вопросам конкуренции в Батуми началось в августе 2023 года. Всего ведомство тогда сообщило о проверке 11 заведений.



В июле 2023-го несколько грузинских СМИ выпустили сюжеты о сотрудниках кафе, не знающих грузинский. Владельцы российских заведений заявляли, что к ним редко ходят грузины, а сотрудники со знанием языка отказываются сотрудничать. Подробнее о ситуации — в материале Paper Kartuli.





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