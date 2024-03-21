

Сборная Грузии обыграла Люксембург дублем Зивзивадзе

21.03.2024 23:12





Сборная Грузии принимала Люксембург в полуфинале плей-офф Евро-2024, одолела команду со счетом 2:0 и находится в шаге от чемпионата Европы.



Оба гола в ворота Люксембурга забил Буду Зивзивадзе, форвард немецкого клуба "Карлсруэ". За сборную Грузии не играл Хвича Кварацхелия из-за дисквалификации по карточкам.



Перед началом игры грузинский чемпион UFC Илья Топурия представил на «Арене Бориса Паичадзе» чемпионский пояс — десятки тысяч болельщиков встретили Илью Топурия аплодисментами.



Впереди финал плей-офф Евро-2024, в котором 26 марта наша команда примет победителя матча Греция-Казахстан на «Пайчадзе Арене».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





