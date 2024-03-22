

Сборная Грузии встретится с Грецией в финале плей-офф Евро-2024

22.03.2024 11:37





Сборная Грузии встретится с Грецией в финале плей-офф отборочного этапа «Евро-2024», которая в полуфинале, проходившем в Афинах, разгромила Казахстан со счетом 5:0.



Хозяева не оставили шансов казахам и забили четыре гола в первом тайме: Бакасетас открыл счет на 9-й минуте с пенальти, а затем Пелкас (15), Иоанидис (37) и Курбелис (40) еще больше увеличили разницу мячей.



Во втором тайме сборная Греции забила гостям лишь один гол — на 87-й минуте Тапалов срезал мяч в свои ворота, и греки без проблем вышли в финал плей-офф.







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