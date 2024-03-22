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Продажа билетов на матч Грузия - Греция начнется завтра
22.03.2024 14:47
26 марта национальная сборная по футболу сыграет финальный матч плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы против сборной Греции. Продажа билетов стартует завтра, 23 марта, на платформе TKT.ge в 12:00.
Матч пройдет на «Динамо Арене».
«Обратите внимание, что каждый клиент может приобрести максимум четыре билета. При покупке билетов для каждого билета необходимо предоставить следующую информацию – имя, фамилию, личный номер, номер телефона и адрес электронной почты владельца билета (в случае несовершеннолетний - контактные данные родителя)", - говорится в сообщении Федерации футбола.
Цена билетов 10, 20, 30 и 50 лари.
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