

Правозащитный центр о предполагаемом скрытом наблюдении за участниками акций

22.03.2024 19:34





Правозащитный центр опубликовал краткий мониторинговый отчет о предполагаемой негласной слежке в отношении участников протестных демонстраций.



По наблюдениям организации и информации, предоставленной гражданскими активистами и представителями политических партий в ходе интервью, на некоторых демонстрациях предположительно велась слежка со стороны полиции за участниками и организаторами акций, что противоречит праву на свободу собраний.



В документе указано, что 28 мая 2023 года на митинге, организованном партией «Европейская Грузия» перед Парламентом Грузии, наблюдатель Правозащитного центра заметил двух неизвестных — мужчину и женщину, которые предположительно следили за участниками митинга. В частности за Джумбером Бачалиашвили (отец погибшей программистски Тамар Бачалиашвили), и Бекой Григориадисом, (отец активиста Лазаре Григориадиса, арестованного во время мартовских протестов).



«Джумбер Бачалиашвили и Бека Григориадис рассказали наблюдателю Правозащитного центра, что эти два человека наблюдали за ними с момента начала акции. Кроме того, Бека Григориадис собирался сделать заявление для СМИ о том, что начинает акцию протеста с требованием об освобождении сына, и, возможно, именно этот факт стал поводом для слежки», — говорится в сообщении.



На фотографиях, сделанных Правозащитным центром, видно, что эти люди стояли рядом с Джумбером Бачалиашвили и Бекой Григориадисом.



«Такие следственные действия должны применяться только в случаях, определенных законом и с соблюдением установленных правил, их применение должно быть максимально ограничено, за исключением случаев, когда «получение доказательств, имеющих существенное значение для расследования, невозможно или требует неоправданно больших усилий» — читаем в отчете.



В докладе говорится, что предполагаемое скрытое наблюдение и фото-видеосъемка участников протеста со стороны сотрудников полиции является одной из основных проблем, выявленных в ходе наблюдения за акциями.







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