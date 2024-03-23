

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили получил гражданство США

23.03.2024 10:07





Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили получил гражданство США.



"Уже 12 лет, как живу в Америке. Сегодня мне официально дали гражданство Америки.



Не было легко утвердиться в этой стране, но трудом и терпением я преодолел все препятствия, многому научился, за что благодарен этой стране.



По положению на 3.22.24, я уже гражданин США.



Мое сердце всегда будет с моей Родиной - Грузией... Но я счастлив и благодарен, что имел возможности, которые мне дали США, и продолжаю трудиться, чтобы прославить обе мои страны" - пишет Мераб Двалишвили.



Напомним, что в последнем бое Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо. В ближайшее время планируется его бой с Шоном Омали.





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