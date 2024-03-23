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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили получил гражданство США


23.03.2024   10:07


Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили получил гражданство США.

"Уже 12 лет, как живу в Америке. Сегодня мне официально дали гражданство Америки.

Не было легко утвердиться в этой стране, но трудом и терпением я преодолел все препятствия, многому научился, за что благодарен этой стране.

По положению на 3.22.24, я уже гражданин США.

Мое сердце всегда будет с моей Родиной - Грузией... Но я счастлив и благодарен, что имел возможности, которые мне дали США, и продолжаю трудиться, чтобы прославить обе мои страны" - пишет Мераб Двалишвили.

Напомним, что в последнем бое Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо. В ближайшее время планируется его бой с Шоном Омали.


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