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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили получил гражданство США
23.03.2024 10:07
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили получил гражданство США.
"Уже 12 лет, как живу в Америке. Сегодня мне официально дали гражданство Америки.
Не было легко утвердиться в этой стране, но трудом и терпением я преодолел все препятствия, многому научился, за что благодарен этой стране.
По положению на 3.22.24, я уже гражданин США.
Мое сердце всегда будет с моей Родиной - Грузией... Но я счастлив и благодарен, что имел возможности, которые мне дали США, и продолжаю трудиться, чтобы прославить обе мои страны" - пишет Мераб Двалишвили.
Напомним, что в последнем бое Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо. В ближайшее время планируется его бой с Шоном Омали.
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