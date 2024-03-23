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Общественный транспорт в Тбилиси будет работать допоздна в ночь матча Грузия-Греция
23.03.2024 13:01
Общественный транспорт в Тбилиси будет работать до поздней ночи 26 марта из-за футбольного матча сборных Грузии и Греции, сообщил столичный мэр Каха Каладзе.
«26 марта общественный транспорт будет работать до 2 часов, чтобы люди, пришедшие на «Динамо-Арена» и площадь Республики, имели возможность вернуться домой», — сказал Каладзе в видеообращении.
Сборные Грузии и Греции встречаются в финале плей-офф Евро-2024 на стадионе «Динамо-Арена», который вмещает до 55 тысяч зрителей. Болельщики также смогут следить за матчем из фан-зоны на площади Первой Республики в центре Тбилиси, где установят большой экран.
Начало матча – в 21:00.
Продажа билетов на игру стартовала сегодня в полдень на сайте TKT.ge.
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