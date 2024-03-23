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Лаша Шавдатуашвили выиграл этап Большого шлема в Тбилиси
23.03.2024 19:19
Лаша Шавдатуашвили – победитель турнира Большого шлема по дзюдо в Тбилиси.
Чемпион Олимпиады, мира и Европы победил выступавшего под нейтральным флагом Карена Галстяна за 32 секунды и принес сборной Грузии вторую золотую медаль турнира.
Напоминаем, что накануне Этери Липартелиани (57 кг) завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси. В финале грузинка одолела канадку Джессику Климкайте и впервые завоевала золотую медаль на турнирах Большого шлема.
В 2023 году на турнире Большого шлема в Тбилиси сборная Грузии завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
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