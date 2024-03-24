

l Mattino: «Наполи» предлагает Кварацхелия четыре миллиона евро по новому контракту

24.03.2024 13:53





Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вскоре официально предложит нападающему сборной Грузии Хвиче Кварацхелия подписать новый контракт, — сообщает Il Mattino.



«Кварацхелия, несомненно, одна из звезд «Наполи», игрок, вокруг которого может строиться будущая команда, но для этого важно, чтобы президент клуба предложил игроку достойный контракт.



Аурелио Де Лаурентис не торопится продлевать контракт, важно точно оценить бюджетные ресурсы для планирования будущего клуба, и с этой точки зрения выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне имеет решающее значение. По взаимной договоренности с агентом Кварацхелия Мамукой Джугели было решено, что после окончания сезона стороны еще раз обсудят вопрос нового контракта и все прояснится.



Кварацхелия готов остаться в Неаполе, если у него будет возможность снова выступать в турнирах высокого уровня. Хвича также хочет, чтобы его статус был признан: несмотря на то, что после победы в чемпионате Италии в прошлом году он был назван лучшим игроком сезона, условия его контракта не были улучшены. Соответственно, его зарплата по-прежнему составляет 1,5 миллиона евро.



Президент клуба знает, что ему придется существенно повысить зарплату игроку. Удвоения, как предполагалось летом, уже будет недостаточно. Наполи готов предложить Хвиче 4 миллиона и продлить контракт до 2028 года, при этом сторона игрока просит больше денег. Похоже, что соглашение будет заключено примерно на 4,5 миллиона евро и будет включать в себя определенные бонусы», — утверждает итальянская газета.







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