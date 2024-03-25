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Гурам Тушишвили – победитель турнира Большого шлема в Тбилиси
25.03.2024 10:11
Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Тбилиси. В финале тяжелого веса грузинский чемпион мира, красивым броском победил Ушанги Кокаури, выступающего от имени Азербайджана, и принес сборной Грузии на турнире четвертую золотую медаль.
Саба Инанеишвили (+100 кг) завоевал бронзовую медаль. На турнире Большого шлема в Тбилиси на счету сборной Грузии четыре золотые и одна бронзовая медали .
Победителями турнира стали: Этер Липартелиани (57 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг) и Лаша Бекаури (90 кг). Наша команда заняла первое место в общекомандном зачете.
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