

Гурам Тушишвили – победитель турнира Большого шлема в Тбилиси

25.03.2024 10:11





Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Тбилиси. В финале тяжелого веса грузинский чемпион мира, красивым броском победил Ушанги Кокаури, выступающего от имени Азербайджана, и принес сборной Грузии на турнире четвертую золотую медаль.



Саба Инанеишвили (+100 кг) завоевал бронзовую медаль. На турнире Большого шлема в Тбилиси на счету сборной Грузии четыре золотые и одна бронзовая медали .



Победителями турнира стали: Этер Липартелиани (57 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг) и Лаша Бекаури (90 кг). Наша команда заняла первое место в общекомандном зачете.







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