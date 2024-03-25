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Лаша Бекаури победитель Большого шлема в Тбилиси
25.03.2024 10:16
Лаша Бекаури стал обладателем золотой медали турнира Большого шлема в Тбилиси. В финале в весовой категории до 90 кг действующий олимпийский чемпион победил азербайджанца Эльжана Гаджиева за 51 секунду и во второй раз подряд выиграл тбилисский турнир.
Сегодня за золотую медаль в заключительном блоке поборется
тяжеловес Гурам Тушишвили , а за бронзу поборются Саба Инанеишвили (+100) и Михаил Джапаридзе (100).
Напоминаем, что после двух дней соревнований на турнире Большого шлема в Тбилиси сборная Грузии имела две золотые медали, которые завоевали Этери Липартелиани (57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг).
На турнире Большого шлема в Тбилиси в 2023 году сборная Грузии завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
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