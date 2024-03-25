

Николоз Шеразадашвили завоевал золотую медаль турнира Большого шлема по дзюдо

25.03.2024 10:23





Николоз Шеразадашвили (100 кг), представляющий Испанию, завоевал золотую медаль в третий день турнира Большого шлема по дзюдо в Тбилиси — в финале он победил канадца Эльнахаса.



Сегодня Лаша Бекаури стал победителем турнира Большого шлема в Тбилиси в весовой категории до 90 кг. В заключительном блоке за бронзовую медаль боролся молодой Михаил Джапаридзе, но уступил венгерскому спортсмену.



В финале турнира Большого шлема выступит чемпион мира Гурам Тушишвили, а Саба Инанешвили (оба — +100 кг) поборется за третье место.



Ранне на тбилисском турнире Большого шлема сборная Грузии завоевала две золотые медали — победителями турнира стали Этери Липартелиани (57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг).







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