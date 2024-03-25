

55 тысяч билетов на футбольный матч сборных Грузии и Греции были распроданы за рекордно короткое время

25.03.2024 12:06





До 55 тысяч билетов на футбольный матч сборных Грузии и Греции были распроданы за рекордно короткое время – менее чем за шесть часов, сообщил сервис TKT.ge.



Попасть на историческую игру на тбилисском стадионе «Динамо-Арена» хотели даже те, кто мало интересуется футболом. Очереди на сайте ожидали почти 338 тысяч человек.



Некоторые делали это с молитвами.



Билеты удалось купить далеко не всем желающим.



В Facebook расстроенных фанатов искали перекупщики. Они предлагали билеты по цене от 100 до 500 лари – это в 10 раз больше реальной стоимости.



«Для таких место заготовлено в аду», — прокомментировал пользователь Тариели Чичуа скрин с расценками.



«Кто-то из перепродавцов не хочет раздать билеты бесплатно, чтобы искупить грехи», — вскоре писал пользователь Тазо Лежава.

Злые фанаты требовали возобновить продажу билетов в кассах стадионов и призывали жаловаться на TKT.ge.





Другие начали искать креативные решения. Были те, кто попытался повторить трюк двух школьников, пробравшихся на стадион перед прошлым матчем Грузии с Люксембургом.



Тот, кому все-таки повезло, смекнули, что билеты — это серьезный актив, которым надо правильно распорядиться.



«Есть два билета. Для серьезных длительных отношений познакомлюсь с девушкой от 27 до 35 лет. Пока смерть не разлучит», — шутит Антон Гагуа.



«Незамужняя, обеспечена квартирой, также есть восемь билетов на игру…», — написала пользовательница Asi Asie.



Грузия и Греция встречаются 26 марта в финале плей-офф Евро-2024. У национальной сборной есть шанс впервые попасть на континентальное первенство.



В мэрии Тбилиси предвидели, что многие не смогут купить билеты на матч, пообещав устроить фан-зону с большим экраном на площади Первой Республики.



Источник: Новости - Грузия

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