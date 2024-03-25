

«Избит за перепродажу билетов» — футбольные болельщики избили перекупщиков

25.03.2024 14:31





«Избит за перепродажу билетов» — футбольные болельщики избили перекупщиков билетов на финальный матч плей-офф Чемпионата Европы Грузия - Греция, который пройдет завтра, 26 марта в Тбилиси.



Они утверждают, что несмотря на ограничения по продаже билетов в одни руки (4 билета на человека), большое количество билетов оказалось в руках перекупщиков. В результате этого многие болельщики со стажем остались вне игры, что вызвало большой гнев среди фанатов.



Как сообщает издание "Метроман", несколько болельщиков договорились о приобретении билетов с перекупщиками, но избили их во время встречи.



Следует отметить, что цены на билеты, стоимость которых составляла 50 лари (самая высокая цена), достигают 700 лари у перекупщиков.



Об избиении тех, кто продает билеты по очень завышенным ценам, пишут и в некоторых фанатских группах.





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