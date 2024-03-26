

Грузия в ожидании большого футбольного финала

26.03.2024 10:43





Сегодня, 26 марта, сборная Грузии сыграет финальный матч отборочного этапа Евро-2024 против сборной Греции на «Динамо Арене» в Тбилиси. Матч начнется в 21:00, прямой репортаж вам представят Первый канал Грузии, Радио Грузии (FM 102.3) и 1TVPLAY.



В полуфинале сборная Грузии одержала победу над сборной Люксембурга со счетом 2:0, а Греция обыграла Казахстан — 5:0. Сегодня команда-победительница сыграет на заключительном этапе чемпионата Европы в Германии.



К решающему матчу в сборную Грузии вернулся в Хвича Кварацхелия. Игрок «Наполи» пропустил полуфинальную игру против Люксембурга из-за дисквалификации.



С 19:00 на площади Республики в Тбилиси будет работать фан-зона, организованная мэрией, где матч будет показан на большом экране. Партнерские организации Федерации футбола Грузии проведут различные развлекательные мероприятия.







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