

Мы все вместе, вся страна, должны победить - Вилли Саньоль

26.03.2024 11:44





Сегодня, 26 марта, состоится один из самых важных матчей в футбольной истории независимой Грузии. Сборная Грузии встретится с Грецией в финале плей-офф «Лиги наций». В случае победы наша команда впервые в истории выступит на чемпионате Европы. Матч начнется в 21:00 на «Динамо Арене» в Тбилиси.



На пресс-конференции, состоявшейся перед финалом, тренер сборной Грузии Вилли Саньоль ответил на вопросы журналистов:



«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться и восстановить силы, все игроки готовы. У нас осталась последняя тренировка, на которой мы проработаем тактические детали. Я не люблю говорить о сопернике, нам самим нужно многое сделать.



Когда мы услышали, что возможным соперником является сборная Греции, мы поняли, что это будет трудный матч. Во-первых, у них сильные игроки, во-вторых, это финал. Менталитет победителя – это то, что вы сделаете, чтобы победить. Мечты недостаточно для победы. Менталитет победителя означает каждый день делать что-то для достижения этой цели. Мои игроки более готовы к успеху!



Изменения изначально вызывают некоторый дисбаланс, который произошел в последние полчаса предыдущего матча. Ребята готовы играть 120 минут, если понадобится.



Чакветадзе и Кочорашвили тренировались индивидуально, но здесь нет ничего особенного. Мы физически готовы, а также тренируем пенальти. У нас 26 игроков и трое останутся вне заявки. Главное, что все хотят играть, все готовы внести свой вклад. Мы должны победить все вместе, вся страна!



Когда видишь, что твоя команда играет по плану хорошо, я, естественно, радуюсь. Иногда эмоционально, возможно, мы не можем все определить... У нас есть правильный план на финал, и идеального рецепта победы не существует", - сказал Вилли Саньоль.



На матч французскому специалисту пришлось оставить вне заявки троих из 26 игроков: Анзора Меквабишвили, Сабу Сазонова и Владимира Мамучашвили. Разумеется, в список вернулся Хвича Кварацхелия, который не играл прошлый матч из-за дисквалификации по карточкам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





