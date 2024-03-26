

В одной из школ Тбилиси распылили «перцовый спрей»

26.03.2024 13:52





В одной из школ Тбилиси были мобилизованы машины скорой помощи и полиции. Как сообщили «IPN» в Минобразования Грузии, один из учеников распылил т.н. перцовый спрей, из-за чего на место пришлось вызвать скорую помощь. По сообщению ведомства, части учеников оказали помощь на месте, а некоторых отвезли в больницу в целях превенции.



По пояснению Минобразования, с их стороны были осуществлены все соответствующие меры реагирования.





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