

Водители и перевозчики требуют встречи с премьером Грузии – второй день протеста

26.03.2024 19:11





Более сотни протестующих грузинских перевозчиков требуют встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они протестуют уже второй день.



Водители трейлеров и представители транспортных компаний собрались в Натахтари под Тбилиси.



«Единственная надежда остается на премьер-министра и встречу с ним. Может быть, он к нам прислушается, ведь Агентство наземного транспорта уже давно не представляет интересы перевозчиков. Сейчас на одной стороне сотни перевозчиков и члены их семей, а на другой стороне — узкая группа Агенства и их криминальные интересы в том, что бы делать деньги», — рассказал «Batumelebi» представитель одной из транспортных компаний.



По его словам, сейчас в Натахтари стоят 150 машин протестующих перевозчиков, и их количество будет расти, так как ни водители, ни компании не могут продолжать работу.



Перевозчики направили в издание «Batumelebi» текст обращения к Ираклию Кобахидзе, в котором они просят его о встрече.



«Основной причиной проблем наших грузинских перевозчиков и адресатом жалоб является Агентство наземного транспорта, подчиненное Министерству экономики Грузии, в этом Агентстве широко распространена коррупция и бюрократия.



Указанное Агентство уже несколько лет не представляет интересы абсолютного большинства грузинских перевозчиков. Более того, оно действует против них, в угоду узким личным интересам, нанося тем самым ущерб законным интересам перевозчиков, экономике страны и ее международному имиджу.



Мы можем предоставить четкие доказательства коррупции и некомпетентности внутри Агентства. Мы можем вступить с ними в публичную дискуссию и перед вами и доказать свою правоту. Указанная проблема беспокоит нас уже несколько лет и, несмотря на все наши усилия, мы нигде не смогли добиться справедливости. Ни общение с руководством Агентства наземного транспорта, ни с министром экономики не смогли защитить нас от несправедливости.



Вы наша единственная надежда! Надеюсь, мы не ошибемся и вы защитите законные интересы граждан Грузии.



У нас только одна просьба: дать нам возможность своим честным трудом поддержать наши семьи и внести свой вклад в развитие экономики Грузии. Мы теперь рассчитываем только на вас», — говорится в письме, адресованном перевозчиками премьер-министру Грузии.



Перевозчики подчеркивают, что их протест не связан с какой-либо политической партией, и просят рассмотреть их вопрос «с точки зрения чисто гражданско-правовой и экономической целесообразности».



Что происходит?

Водители и перевозчики выступили против Агентства наземного транспорта в январе 2024 года.



Перевозчики заявили, что не смогли легально получить разрешения на международные автомобильные перевозки в/из третьей страны, поскольку Агентство наземного транспорта вовлечено в коррупционную схему.



В январе Агентство наземного транспорта выступило с заявлением, опровергающим обвинения перевозчиков.



Позже перевозчики встретились с министром экономики Грузии, который пообещал решить их проблему.



На этот раз перевозчики заявляют, что их протест будет продолжаться до тех пор, пока они не встретятся с премьер-министром и их проблема будет разрешена.





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